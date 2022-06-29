رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط دور أول 2022 بالرقم الامتحاني من epedu.gov.ip حسب الولايات العراقية

بمجرد أن انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق من الاختبارات وكان أول شيء يقومون به هو البحث عن موعد عرض النتيجة فعلى الرغم من استمرار الوزارة إلى الآن في عملية تصحيح الأوراق لإتمام رصد درجات جميع الطلاب لجميع المواد الدراسية إلا أن البحث يتزايد يومًا بعد يوم لكي يطمئن قلب الطلاب وذويهم، ولكن وزارة التربية والتعليم لم تحدد موعد نهائي لعرض النتائج إذ أوضحت أن عملية التصحيح ورصد الدرجات مازالت جارية ومن المتوقع أن تنتهي الأسبوع القادم وهو الأسبوع الأول من شهر يوليو ولكن لم يحدد اليوم بالضبط تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق.

نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

عندما تنتهي وزارة التعليم العراقية من رصد درجات طلاب وطالبات الثالث المتوسط ستقوم بالإعلان عنها للجميع ولكن من المتوقع أن تظهر النتيجة في بعض المحافظات مبكرًا عن محافظات أخرى وذلك بسبب عدد الطلاب والمدارس في كل محافظة من محافظات العراق والتي تختلف من منطقة لأخرى وعلى إثر هذا الاختلاف يحدث تقديم أو تأخير في عرض النتائج ولكن بمشيئة الله هناك الكثير من التوقعات التي تشير إلى أن الأسبوع القادم هو موعد نتيجة الثالث المتوسط في العراق في معظم المحافظات، لهذا يجب على الطلاب أن يشعروا ببعض الراحة والسلام حتى تعلن الوزارة النتائج وخاصةً مع عدم وجود أي شكوى بشأن صعوبة الاختبارات.

عرض نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

الجدير بالذكر أن الاستعلام عن النتائج في الفترة الأخيرة أصبح أيسر بكثير من الماضي بعدما أصبحت النتائج متاحة إلكترونيًا لجميع الصفوف والمراحل التعليمية مما يسهل على الطلاب أو أولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الاختبارات ولكن قد تكون المشكلة الوحيدة في ذلك أن هناك ضغط كبير على موقع الوزارة بمجرد أن تعلن عن النتائج لأي مرحلة ولكن بعض الصبر والانتظار سيتمكن الطالب من الوصول إلى الدرجات الخاصة به، ومن خلال رابط بوابة وزارة التعليم العراقية يقوم الطالب باختيار القسم الخاص بالنتائج لإدخال البيانات المطلوبة لعرض النتائج.