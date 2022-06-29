نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة النجاح من كم في الاختبارات النهائية الترم الثالث 1443 وسبب رسوب الطلاب؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن الآن في فترة الاختبارات النهائية الخاصة بالطلاب التي بعد انتهائها ينتهي العام بأكمله، والشيء الذي يبحث عنه كافة أولياء الأمور وكذلك الطلاب هي الدرجات التي لابد أن يقوم الطالب باجتيازها بكل فصل دراسي، ولابد أيضاً أن ينجح بها، ولذلك فمعرفة درجات النجاح والرسوب هو شيء هام خلال هذه الفترة، وعبر هذا المقال سنوضح إليكم تفاصيل كاملة عن درجة النجاح من كم في الاختبارات النهائية.

درجة النجاح من كم في الاختبارات النهائية؟

إن وزارة التعليم قد وضحت بأن هناك عدد من الدرجات يكون لازماً ويقدر بالنسبة المئوية حتى يستطيع الطالب اجتياز الاختبارات ويكون ناجحاً بها، وإليكم هذه الدرجات مع النسب المئوية وهي كالآتي:

الفصل الدراسي الأول لابد في هذا الفصل أن يكون الطالب قد حصل على 25 درجة من إجمالي عدد الدرجات وهي مائة تقدر بالنسبة المئوية 25%.

أما عن الترم الثاني الطالب لابد من كونه حاصله

على 35 درجة من الإجمالي للدرجة النسبية تكون 35 ٪.

الترم الثالث لابد من حصول الطالب على 40 درجة من 100 والنسبة تكون 40%.

تجمع درجات الطلاب بكل ترم وتقسم على 50 بحيث يكون الحد الأدنى لنجاح الطلاب هو 50 درجة من 100 للفصول الثلاثة وإن لم يستطيع النجاح يدخل الاختبارات الدور الثاني بالفصل الذي لم يوفق فيه.

الأسباب المؤدية لرسوب الطلاب بالاختبارات النهائية

إن الوزارة قد حددت حالات يكون فيها الطالب راسب، وهذا يكون بسبب كثرة الغياب وعدم حضوره الاختبارات، لأنه إن لم يحضر الطالب الاختبارات الدور الأول دون وجود عذر يتم إدخاله للاختبارات بالترم الذي يليه، وإن غاب عنها اختبارات الترم الثاني يدخل الاختبارات بالترم الثالث، أما إن غاب عن الاختبارات بالترم الثالث فإنه يدخل الاختبارات الدور الثاني الخاص بالترم الثالث، أما إن لم يدخلها فهنا يعد راسباً وتعاد له الاختبارات بالعام القادم، وتسمى اختبارات المتعثرين تعقد بالأسبوع الأول بالعام الجديد، ولكن ليس لها موعداً ثابتة.

وقت انتهاء العام الدراسي

منذ أن بدأ العام الدراسي ووضعت وزارة التعليم تقويماً يسير عليه الجميع، وهو متخذ خطة دراسية لابد من الاعتماد عليها في العام الدراسي يوضع به كافة المواعيد ومتى ينتهي العام، فوفقاً للمحدد فإن العام الدراسي سينتهي 30 يونيو، يوافق هذا التاريخ واحد من شهر ذي الحجة، أي أنه يوم وينتهي العام الدراسي ويحصل للطلاب على إجازة انتهاء العام التي تستمر شهرين 60 يوم متواصلين، إلى أن يعود للدراسة مرة أخرى بالعمل القادم 28 أغسطس واحد من شهر صفر.