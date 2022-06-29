نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” نتائج الثانوية العامة 2022 الامارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم sso.moe.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2022 الامارات، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 عبر موقع الوزارة sso.moe.gov.ae لكافة الطلبة سواء المدارس الحكومية أو الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم الإماراتية، حيث من المقرر بشكل رسمي علان النتائج اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا، بداية بنتائج الصفوف من الصف التاسع حتى الصف الحادي عشر عند الساعة الواحدة مساء، أما بخصوص طلبة الصفوف من الصف الأول حت الصف الثامن ستصر نتائجهم يوم الخميس الثلاثين من شهر يونيو عند الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الإمارات، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة الإمارات 2022.

نتائج الثانوية العامة 2022 الامارات

صبيحة يوم الأربعاء 29-06-2022 شهد محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الامارات عملية بحث رهيبة عن رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الإمارات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أن كافة طلاب الصف الثاني عشر الناجحون سيحصلون على شهادة إتمام الدراسة ومعرفة جميع درجات المواد التي امتحنوا فيها في الساعات القليلة الماضية، على أن يتم حساب درجات طالبا لثانوية العامة في الإمارات من خلال خمسة ضوابط جاءت موضحة على النحو التالي:

درجة المادة في نهاية الموسم الدراسي يتم حسابها من أوزان الفصول الثلاثة الدراسية من أجل تقييم التكوين والختامي للطالب.

مجموع درجات الطالب الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة.

يتم استخراج معد الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A.

تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع،

يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

تذكير لطلبة الصف 12 pic.twitter.com/gJLiEsd6lp — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) تذكير لطلبة الصف 12 pic.twitter.com/gJLiEsd6lp — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) June 29, 2022

استعلام نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022

يمكن لجميع طلاب الصف الثاني عشرة وأوليائهم في دولة الإمارات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022. من خلال تطبيق خطوات بسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أولا: ادخل إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم عبر شبكة الإنترنت

ثانيا: ثم اكتب كل البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول وهي اسم المستخدم والرقم السري.

ثالثا: كذلك اختر نتائج الصف الثاني عشرة 2022

رابعا: اكتب المعلومات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

خامسا: اضغط على إظهار النتائج، وستظهر نتيجتك بشكل مفصل مع إمكانية طباعتها.

علاوة على ذلك، من أجل استدراك النجاح بالنسبة لطلاب الثاني عشر الذين لم يستطيعوا من النجاح أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي امتحانات تعويضية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 2021-2022 خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 لشهر يونيو الحالي علما ستستمر حتى الأول من شهر يوليو المقبل، علما ان وزارة التربية تحسب معدل الطالب وفق آلية احتسا درجات طلاب الصف الثاني عشرة الامارت 2022.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي شرحنا لكم فيه بشكل موجز أهم الخطوات التي يستطيع من خلالها طلاب الصف الثاني عشر الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 الامارات.