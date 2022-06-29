الأمين العام للناتو: روسيا تشكل تهديدا مباشرا على أمن دول الحلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:29 صباحاً - اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن روسيا تمثل “تهديداً مباشراً” لأمن دول الناتو، المجتمعة في قمة بمدريد، اليوم الأربعاء، والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال “سنقول بوضوح” خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، “إن روسيا تمثل تهديداً مباشراً لأمننا”.

ويعقد حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، قمة في مدريد.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن التحالف العسكري يواجه أكبر تحد له منذ الحرب العالمية الثانية جراء الحرب في أوكرانيا.

وصرح ستولتنبرج لدى وصوله إلى قمة الناتو في مدريد أن قادة الحلف يجتمعون ”في خضم أخطر أزمة أمنية نواجهها، ستكون هذه قمة تاريخية وتحولية.”

وأوضح أن التحالف سيوافق على الردع ليتمكن من نشر المزيد من التشكيلات القتالية ونشر المزيد من المعدات الموجودة مسبقا في أوروبا الشرقية بحلول العام المقبل.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى القمة في وقت لاحق من اليوم.