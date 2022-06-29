الناتو: نواجه أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج - لدى وصوله إلى قمة الحلف فى مدريد، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن قادة الناتو يجتمعون فى خضم أخطر أزمة أمنية يواجهها الحلف، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون تاريخية وبمثابة نقطة تحول.
وأضاف أن التحالف سيوافق على تعزيز قوة الردع ليكون قادرا على نشر المزيد من التشكيلات القتالية والحصول على المزيد من المعدات الموجودة مسبقا بحلول العام المقبل فى أوروبا الشرقية.
يشار إلى أن القمة ستتطرق لمحاور أساسية أبرزها دعم أوكرانيا والتصدى للتهديد الذى تشكله روسيا على الأمن الأوروبى وإطلاق المفهوم الاستراتيجى الجديد للحلف للعقد المقبل.
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