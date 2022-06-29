روسيا: العملية العسكرية ستستمر حتى يتوقف تهديد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى، أن العملية العسكرية الخاصة التى تشنها بلاه على أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضى الأوكرانية.





وقال بوليانسكى -فى كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى فى معرض تعليقه على الأحاديث عن استهداف مركز للتسوق فى كريمنشوك، "لم يتم توجيه ضربة للمركز، بل إن الجيش الروسى شن ضربة على مستودعات تحوى أسلحة غربية وذخيرة وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بالقرب من مصنع كريمنشوك للمركبات البرية". وبشأن القصف الروسى الذى استهدف مركزا تجاريا وسط أوكرانيا، دعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، المجتمع الدولى إلى مساءلة مرتكبى جرائم الحرب فى أوكرانيا. وقال ميلز، إن القصف الذى استهدف مركزا تجاريا فى وسط أوكرانيا لم يكن استثنائيا من هذه الجرائم، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعم التحقيقات الدولية فى الجرائم المرتكبة.

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