العالم اليوم - بورصة المغرب تستعد لاستقبال أول طرح أولي في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:22 صباحاً - وافقت بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل على بدء إجراءات الطرح الأولي لشركة "ديستي تكنولوجيز"، وهو الأول خلال العام الجاري، ويهدف لجمع حوالي 171.7 مليون درهم (17 مليون دولار).

استقبلت بورصة الدار البيضاء طرحا وحيدا العام الماضي، الخاص بشركة الأشغال العامة للبناء، وكذلك كان الحال في عام 2020، فيما لم تشهد أي طروحات عامة في 2019، بحسب بيانات البورصة.

ويتضمن طرح "ديستي تكنولوجيز" زيادة رأسمال عبر إصدار أسهم جديدة عددها 218 ألفا و310 أسهم جديدة، بالإضافة إلى بيع أسهم من المساهمين الحاليين عددها 386 ألفا و191 سهم، بسعر 284 درهم (28 دولار)، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 درهم، بحسب البيان المنشور على موقع بورصة الدار البيضاء.

ستبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الأولى في 5 يوليو المقبل وتستمر حتى يوم 8 من نفس الشهر.

وتعمل "ديستي تكنولوجيز" في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وتوزيع وصيانة أجهزة الحواسيب والطباعة في المغرب.

يذكر أن بورصة الدار البيضاء هي السوق المالية الوحيدة في المغرب، وتأسست عام 1929 وكانت تحمل اسم "مكتب مقاصة القيم المنقولة"، وتضم 76 شركة مدرجة، بحسب بيانات هيئة سوق الرساميل.