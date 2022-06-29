ميقاتى: سلمت عون التشكيلة الحكومية التى أراها مناسبة

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى، سلمت رئيس الجمهورية تشكيلة الحكومة التى أراها مناسبة فى هذه الظروف، وطلب الرئيس أن يدرسها. وكان ميقاتى قد حصل على الأغلبية فى الاستشارات النيابية الملزمة التى أجراها رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية والمستقلين، حيث حصل ميقاتى على 54 صوتا بينما حصل أقرب منافسيه السفير نواف سلام على 25 صوتا وحصل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى على صوت واحد وصوت آخر للدكتورة روعة حداد، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أى مرشحين، وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية من بين 128 نائبا.

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