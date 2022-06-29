عاجل- الناتو يتحدى روسيا بقرار جديد

جدة - نرمين السيد - وكانت كلا من فنلندا والسويد قد قدمت طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، للانضمام إلى الحلف، الأمر الذى لقى ترحيبا من قبل الناتو، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق، أن السويد وفنلندا بإمكانهما الاعتماد على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبى بشأن هذا الملف، فيما حذرت موسكو بأن ذلك لن يمر دون رد فعل سياسى. كما اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن إنهاء فنلندا حيادها السياسى سيكون "خطأ". كذلك حذرت موسكو من خطوة مماثلة للسويد.