ليتوانيا تقر قانونا يحظر استيراد الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وبموجب القانون الجديد لا يمكن لأى دولة "تشكل تهديدا للأمن القومى" أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعى أو محطة الغاز الطبيعى المسال الخاصة بدولة ليتوانيا، ومع ذلك يجيز القانون بالمقابل للشركات الروسية أن تستخدم البنى التحتية اللتوانية لنقل الغاز إلى كالينينجراد، الجيب الروسى الواقع بين ليتوانيا وبولندا على ساحل بحر البلطيق.

جدير بالذكر أن ليتوانيا توقفت فى الربيع عن شراء الغاز الروسى الذى كانت تستورده عبر خطوط أنابيب أو عبر محطة للغاز الطبيعى المسال، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.