عاجل.. توجيه تهمة الإرهاب رسميا لـ الغنوشى

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "تونس إفريقيا" الإخبارية التونسية، إن "قاضى التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابى وغسيل الأموال".

وكانت هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى قدمت الأدلة التى تثبت تورط زعيم حركة النهضة الإخوانية فى الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسى فى تونس سنة 2013، كما أعلنت فى وقت سابق، حجر السفر على 34 متهما فى قضية "الجهاز السرى" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشى.