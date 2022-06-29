عظيمة يا مصر.. النهار الكويتية تصدر ملحقا خاصا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "عظيمة يا مصر" أكدت الجريدة أنه فى مثل هذا اليوم الثلاثين من يونيو 2013 عمت مصر مظاهرات شعبية عارمة، لم تقتصر على القاهرة وعواصم المحافظات وحدها بل امتدت لتشمل كل القرى والنجوع والكفور، مطالبة بإنقاذ "أم الدنيا" من الوضع السيء الذى كانت تمر به، وكاد يدخلها فى أتون الفرقة والتشرذم والاختلاف".

وشددت الجريدة على أن تلك الثورة الهائلة التى شارك فيها 30 مليون مصرى من مختلف التيارات والاتجاهات، لاذوا جميعًا بجيش مصر، وطالبوا قيادته بالانضمام إلى صفوف الجماهير، والانحياز إلى مصلحة الوطن، الذى يسمو فوق كل الأسماء، ويعلو فوق كل الأحزاب، ويأتى دونه ومن بعده بمراحل أى شيء آخر مهما علا شأنه أو زاد وزنه أو بلغ شأوه.

وسلطت الجريدة الضوء على العلاقات المصرية الكويتية مؤكدة أنها علاقات متجذرة عبر التاريخ ونموذج يحتذى فى العلاقات الدولية من خلال التعاون فى مختلف القضايا وعلى جميع الصعد.

كما أبرزت العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب، فتحت عنوان "السيسى يقود مصر نحو التكامل مع أشقائها العرب" أفادت الجريدة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد مكانة مصر الخارجية عربيا وإقليميا وعالميا منذ توليه الرئاسة فى السابع من يونيو 2014، إلى وضعها الطبيعى كدولة مؤثرة فى محيطها وفى العالم وبالتالى كسب تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية.

واقتبست النهار الكويتية جملة الرئيس السيسى التى قالها فى أحد خطاباته "الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصري" لافتة إلى أن هذه الجملة توضح رؤية الرئيس السيسى للبعد العربى فى سياسة مصر الخارجية والتى ترتكز محاورها فى ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية.

وأشادت الجريدة بالعلاقات المصرية المتميزة ليس فقط مع الكويت لكن أيضا مع كافة دول الخليج والعراق والأردن واليمن وليبيا فضلا عن مواقفها المشهودة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأكدت الجريدة أيضا أن ما حققه الاقتصاد المصرى من إنجازات كبيرة ومتميزة شجع المستثمرين الكويتيين على المشاركة فى هذا الاقتصاد المتنامى، مشيرة فى هذا الإطار إلى تصدر الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الصناديق العالمية الأكثر تمويلا لمشروعات التنمية المختلفة فى مصر.

وأبرزت رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة تتجاوز 6.1 بالمائة وذلك بفضل تعامله المرن مع الصدمات العالمية وتوفيره بيئة محفزة للاستثمار، فضلا عن التعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار الذى ساهم فى طمأنة المستثمرين المصريين والأجانب على مشروعاتهم وتشجيعهم على زيادتها بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال جديدة خلال الفترات المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ولفتت إلى أن عدد المشروعات التى أسهم الصندوق الكويتى فى تمويلها بمصر بلغ أكثر من 54 مشروعا منذ بدء التعاون فى عام 1965 بقيمة تمويلية تتعدى 3.6 مليار دولار أمريكى، فى قطاعات مختلفة أبرزها الصحة والنقل والزراعة والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحى.

وعلى صعيد سياسة مصر الخارجية، أبرزت النهار الكويتية قوة العلاقات المصرية الأمريكية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت عنوان "السياسة الأمريكية فى المنطقة تعترف بسيادة البوصلة المصرية لإدارة الملفات الشائكة" أكدت الجريدة أن علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عادت قوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك من خلال استئناف الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى على مستوى وزراء الخارجية بين مصر والولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2009 بالإضافة إلى زيارات إلى واشنطن وزيارة كبار المسؤولين من الإدارة الإمريكية ووفود الكونجرس الأمريكى للقاهرة.

كما أشادت النهار الكويتية بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى والصين وروسيا، لتؤكد الجريدة أن الرئيس السيسى قاد مصر إلى الانفتاح على العواصم العالمية كافة.

وسلطت الجريدة الضوء على النجاحات التى حققتها مصر فى الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان والحريات لتؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود ثورة غير مسبوقة فى ملف حقوق الإنسان والحريات ويتعامل مع هذه القضايا بشكل جاد.

واهتمت النهار الكويتية بمستقبل صناعة الدواء فى مصر ووضعها هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من صناعة الدواء على قائمة أولوياتها.. كما أبرزت استهداف الحكومة تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3 بالمائة.. وشددت على أهمية المنطقة الاقتصادة لقناة السويس باعتبارها مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا.

ومن بين المواضيع التى أفردتها الجريدة فى عددها الخاص بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو: "مدينة دمياط للأثاث أكبر مدينة صناعية للأثاث بالشرق الأوسط"، و"النهضة العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر .. 30 مدينة تشرق فى سماء مصر"، و"الرئيس السيسى يقود ثورة النقل الذكى فى مصر"، و"الرئيس السيسى وضع خطة تاريخية لإنقاذ ثانى أقدم السكك الحديد فى العالم".

ولم تغفل النهار الكويتية التأكيد على الدور الثقافى والسياحى لمصر، حيث خصصت إحدى صفحات إصدارها الخاص للحدث عن الثقافة بعنوان "الثقافة .. 7 محاور استراتيجية لتعزيز الهوية المصرية"..وتحدثت أيضا عن السياحة مستشهدة بمدينة العلمين الجديدة لتخصص موضوعا تحت عنوان "العلمين الجديدة بوابة مصر الساحلية".

واختتمت الجريدة إصدارها الخاص بمقال لنائب رئيس التحرير سامى عبد اللطيف النصف بعنوان "مصر ولدت من جديد".