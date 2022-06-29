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عمر شويل - جدة طريقة الإستعلام عن نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثالث 1443، والمقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2022، الذي يوافق الأول من شهر ذي الحجة 1443، حيث يستطيع الأبناء والبنات طلاب وطالبات الفصل الدراسي الثالث بداية من صباح غد الاستعلام عن النتائج النهائية، التي يترقبها الكثير من الطلاب والطالبات تزامناً مع انتهاء اختبارات هذا الفصل.

حيث نجد اهتمام كبير فى المجتمع السعودى انباء واخبار ظهور النتيجة، حيث انه بمجرد الأنتهاء من الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث نجد انتظار جميع اولياء الامور، وكذلك الطلبة لظهور النتيجة لجميع المراحل سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية.

ونذكركم أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية اليوم الموافق 6 مارس 2022 الموافق 3 من شهر شعبان 1443، واستمرت الاختبارات حتي يوم الخميس الموافق 9 مارس 2022 الموافق 6 شعبان 1443، وعقب الإنتهاء من الاختبارات بدأت عملية التصحيح وتم إعلان عرض النتائج في منتصف الأسبوع التالي اي تقريباً في الثالث عشر من شهر شعبان 1443.

طريقة الإستعلام عن نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثالث 1443

يحتاج ولى الأمر الى متابعة منصات الخدمات التعليمية التى تطرحها الوزارة باستمرار، لمتابعة ظهور النتائج وايضا الخدمات الاخرى كتسجيل طفل جديد فى رياض أطفال أو مرحلة ابتدائية، كما يحتاج متابعة الأنباء التى تصدر عن الوزراة بشكل مستمر.

اختتمت وزارة التعليم عملية تصحيح اختبارات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام قليلة وتم رفع النتيجة على رابط نتائج منصة نظام نور منذ قليل.

الخدمات والمزايا التي يقدمها نظام نور

يقدم نظام نور مجموعة جديدة من الخدمات والمزايا المستفيدين تتمثل هذه الخدمات في التالي:

خدمة اشعار بمستوي الاطفال بالإضافة إلي خدمات الشهادات والنتائج.

تسجيل دخول الفصل الدراسي الثالث والجداول غيرها من احتياجات تسجيل الدخول في المرحلة الإبتدائية.

نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1443

لكى يتمكن أولياء الأمور من معرفة النتيجة الخاصة بالطلاب لديهم، يجب اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على الموقع الألكترونية لشبكة noor من خلال الرابط التالى موقع نور. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم المرور. ملحوظة ( فى حالة عدم التسجيل مسبقا على الموقع يجب أولا تسجيل دخول جديد. الدخول على قائمة الخدمات الألكترونية. يتم الضغط على رمز النتائج. يتم اختيار نتائج الطلاب. تحديد السنة الدراسية. تحديد الفصل الدراسى. ادخال رقم الهوية للطالب المحدد. الضغط على عرض النتيجة. تظهر صفحة اخرى بها النتيجة المطلوبة. يتم الضغط على زر الطباعة (فى حالة الحاجة الى طباعة صورة من النتيجة).

تم الوصول الى نهاية طريق الدخول للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول وذلك من خلال منصة نور، ومن المقرر انه خلال ساعات سوف تظهر النتيجة لمجميع المراحل من خلال الرقم الهوية للطالب، وقد احتل عنوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى لنظام النور الصدارة فى محرك البحث بجوجل خلال الساعات الماضية، كذلك منصات التواصل الأجتماعى انتشر فيها الانباء عن ظهور النتيجة وحالة اولياء الأمور فى انتظار النتيجة بشكل قلق بهدف الأطمئنان على نتائج ابنائهم.

خطوات التسجيل في نظام نور لاستخراج النتائج

لكي تتمكن من استخراج النتائج النهائية عبر نظام نور التعليمي يجب عليك في بداية الأمر أن تنتقل إلى موقع نظام نور ومن ثم التسجيل بالرقم المدني ومن بعدها الدخول الى أيقونة المعلومات والتي منها تتمكن من إضافة البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم الدخول الى عرض النتائج.

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