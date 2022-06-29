نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس جميع الأقسام الدور الأول عبر بوابة النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 مازلنا نتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني أخر التطورات الجديدة بشأن نتيجة الشهادة الثانوية الفنية وموعد ظهور النتيجة، حيث قد أدي أكثر من 766 طالب وطالبة من جميع أقسام الدبلومات ( الفني، الزراعي، التجاري، الفندقي، التكنولوجيا، التعليم وتدريب مزدوج) اختبارات الدور الأول وكان آخر موعد الامتحانات يوم الخميس 9 يونيو 2022 وحتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية عن النتيجة، وأكد تصريحات من الوزارة أن النتيجة ما زالت حتى الآن في مرحلة التصحيح ورصد الدرجات ولم يتم الانتهاء منها، وأكد أيضاً على أن النتيجة سيتم رفعها على المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم فور ظهورها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

مازالت مؤشرات البحث تزداد بالتساؤلات حول نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والفندقي والتكنولوجيا والتعليم والتدريب مزدوج، وأكد نائب وزير التربية والتعليم للشؤون الفنية الدكتور محمد مجاهد على أن النتيجة مازالت تحت المراجعة والتصحيح ولم تنتهي بعد، وأكد على أن أخر موعد لظهور النتيجة هو أول شهر يوليو القادم 2022 ويؤكد أن هذا التأخير ينصب في مصلحة الطلاب والطالبات لأن لجان التصحيح تعمل بأقصى درجات الدقة والشفافية، كما وضح أن النتيجة سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الإلكترونية التعليمية التابعة لوزارة التربية و التعليم عبر بوابة النتائج.

طريقة استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية سيتم رفع النتيجة على بوابة النتائج، ويمكن للطلاب استخراج النتيجة بالخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط الرسمي لـ بوابة نتائج التعليم الفني.

بعد ذلك قم بتحديد المحافظة والقسم التابع له الطالب.

ثم تحديد النظام (3 سنوات، 5 سنوات).

بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب الرباعي، ورقم الجلوس.

ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022

خلال الساعات القليلة الماضية أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم على أن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والأنظمة 3 سنوات و5 سنوات سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل أول شهر يوليو ولن يتم تحديد يوم إعلان النتيجة، ولذلك على جميع الطلاب الهدوء والصبر وترقب إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة و سوف نطلعكم من خلال موقعنا أخر التطورات الجديدة بشأن النتيجة ونتمنى للجميع التفوق والنجاح.