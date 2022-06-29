نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج نظام نور ولي الأمر برقم الهوية 1443 رابط موقع نور الفصل الدراسي الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث في الساعات الحالية من الطلاب عن رابط نظام نور ولي الأمر برقم الهوية للإستعلام عن نتائج الطلاب على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية موقع نظام نور حتى يتمكن الطلاب والمعلمين الحصول على الخدمات التعليمية المختلفة بطريقة إلكترونية بسيطة في ظل التطور الرقمي الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة، فقد اعتمدت الوزارة على التعليم عن بعد بشكل كبير العامين الماضيين ونجحت في استكمال العام الدراسي بنجاح، ونكتب كم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نظام نور لنتائج الطلاب بدون رقم سري، فتابعونا.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول

أتاح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء ابنه الدراسي والإستعلام عن نتيجته إلكترونياً، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة كالتالي:

أولاً الولوج إلى رابط موقع نظام نور لأولياء الأمور.

ثانياً قم بالضغط على “الدخول للخدمة”.

ثالثاً قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

رابعاً قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك.

خامساً قم بالنقر على “تسجيل الدخول”.

وبإتباعك هذه الخطوات تكون قد سجلت دخولك كولي أمر إلى موقع نور التعليمي

نظام نور لنتائج الطلاب

يُمكن لأولياء الأمور الإستعلام عن نتائج أبنائهم الطلاب بإستخدام رقم الهوية الوطنية عن طريق اتباع كافة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

ثم عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

وبعدها اضغط على تسجيل الدخول.

وبعد ذلك انقر على أيقونة يوزر طالب.

وأخيراً قم بإختيار الصف الدراسي ثم انقر على “بحث” وستظهر لك نتيجة الطالب بالتفصيل.

وهكذا نكون وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن نتائج موقع نور إلكترونياً بدون الإضطرار إلى الذهاب إلى المدارس والإزدحام أمامها

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا كافة المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع وكتبنا لكم كل التفاصيل الخاصة به، وبسعدنا تواصلكم معنا فقط اترك سؤالك بالأسفل بالتعليقات وسنقوم بالرد عليكم فوراً