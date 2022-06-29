السلطات الأمريكية تتهم شخصين فى واقعة مصرع 51 مهاجرا داخل شاحنة

جدة - نرمين السيد - اتهمت السلطات الأمريكية مواطنين مكسيكيين وهما خوان فرانسيسكو ديلونا بلباو وخوان كلاوديو ديلونا مينديز، وكلاهما مشتبه به، فى واقعة مقتل 51 مهاجرا داخل شاحنة فى ولاية تكساس، بحيازة أسلحة نارية أثناء إقامتهما فى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، وفقًا لوثائق المحكمة والسلطات الأمريكية.





تتبع المحققون تسجيل مركبة الشاحنة إلى عنوان فى سان أنطونيو ووضعوه تحت المراقبة، واعتقلوا الرجلين بشكل منفصل عندما شوهد كل منهما يغادر منزله.

وقال مسؤول مكسيكى إن مشتبهًا ثالثًا، وُصِف بأنه مواطن أمريكى كان يقود الشاحنة، احتُجز أيضًا وكان من المتوقع توجيه الاتهام إليه، لكنه ظل فى المستشفى حتى مساء الثلاثاء.

وتركت الشاحنة متوقفة بجانب بعض خطوط السكك الحديدية حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 103 فهرنهايت (39.4 درجة مئوية). قالت السلطات المحلية إنه لم تكن هناك علامات على وجود مياه أو وسائل مرئية لتكييف الهواء داخل الشاحنة.

وقال رئيس بلدية سان أنطونيو رون نيرنبرج على قناة MSNBC "إنه لا يوصف"، مشيرًا إلى أن مجتمعه يعتمد على المهاجرين فى خضم نقص العمالة. "إنها مأساة لا يمكن تفسيرها".

ووصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى بيان يوم الثلاثاء، الحادث بأنه "مرعب ومفجع".

وقال بايدن إن "استغلال الأفراد الضعفاء من أجل الربح أمر مخز"، وتعهد بقمع شركات التهريب الإجرامية التى تقدر بمليارات الدولارات والتى ساعدت فى تأجيج عدد قياسى من عمليات عبور المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ توليه منصبه فى يناير 2021.

ولقى ما لا يقل عن 51 مهاجرا حتفهم بعد أن حوصروا داخل شاحنة مقطورة شديدة الحرارة عثر عليها مهجورة فى ولاية تكساس، حسبما أفادت السلطات يوم الثلاثاء، فيما وجهت محكمة فيدرالية أمريكية اتهامات لمواطنين مكسيكيين مرتبطين بمأساة تهريب غير مسبوقة.

تم اكتشاف المهاجرين المتوفين، وهم 39 رجلاً و 12 امرأة، معظمهم من المكسيك، يوم الاثنين فى منطقة صناعية على مشارف سان أنطونيو، تكساس، على بعد حوالى 160 ميلاً (250 كم) شمال الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يمثل الحادث أكبر خسارة فى الأرواح تم تسجيلها من محاولة الاتجار بالبشر فى الولايات المتحدة، وفقًا لكريغ لارابى، الوكيل الخاص بالإنابة والمسؤول عن ذراع التحقيق فى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

ووصفت السلطات المحلية العثور على الباب الخلفى للمقطورة مفتوحًا وبداخله "أكوام من الجثث"، بينما تناثر البعض الآخر منهارًا فى مكان قريب. قالوا إن بعض الضحايا كانوا ساخنين عند لمسهم.