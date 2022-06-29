قوات الأمن الروسية تعتقل رئيس بلدية مدينة أوكرانية

ووفقًا لوكالة "رويترز" قالت إيكاترينا جوباريفا، نائبة رئيس منطقة خيرسون التى عينتها موسكو، على تطبيق المراسلة "تليجرام": "يمكننى أن أؤكد أن الشرطة العسكرية احتجزت كوليخاييف".
وقالت هالينا لياشيفسكا، مستشارة كوليخاييف، إن العمدة اختطف بعد أن رفض التعاون مع الروس فى أوكرانيا.
وقالت لياشيفسكا عبر صفحتها على فيسبوك: "هذا الصباح، جاء رئيس بلدية خيرسون إيهور كوليخاييف إلى أحد المرافق العامة حيث كان يعمل باقى الموظفين فى مجلس المدينة".
وقالت فى إشارة إلى أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية: "بمجرد خروجه من السيارة، تم اعتقاله على الفور من قبل الحرس الوطنى المسلح وعلى الأرجح جهاز الأمن الفيدرالى".
وقات "رويترز" إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من أنباء اختفاء كوليخاييف ولم يكن هناك تأكيد رسمى من السلطات الأوكرانية.
يذكر أن خيرسون هى مدينة ساحلية على البحر الأسود، تقع شمال غرب شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا.
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