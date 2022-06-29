العالم اليوم - من صاحب اليد العليا في مفاوضات صلاح وليفربول؟

انتم الان تتابعون خبر من صاحب اليد العليا في مفاوضات صلاح وليفربول؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:15 صباحاً - نفى مهاجم أرسنال وإيفرتون السابق، كيفين كامبل، أن يكون ليفربول قد حسّن موقعه التفاوضي مع الدولي المصري محمد صلاح، وذلك من خلال التعاقد مع داروين نونيز ولويس دياز.

وقال كامبل في حديث مع موقع "فوتبول إنسايدر"، إن محمد صلاح لا يزال يتمتع بالقوة في محادثات تجديد عقده مع ليفربول.

ولا تزال المفاوضات بين صلاح و"الريدز" قائمة، وتقول تقارير إن التواصل لاتفاق فيما يتعلق بأجر اللاعب المصري هي العقبة التي تحول دون توقيعه على عقد جديد.

وردا على تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أشار إلى أن تعاقدات ليفربول الكبيرة هذا العام مع نونيز ودياز، أعطت النادي الإنجليزي مصدر قوة في المحادثات مع صلاح، قال كامبل: "لصلاح نفوذ قوي يستمده من الجماهير التي تحبه والمعجبة بأدائه".

وأضاف كامبل: "لا يوجد لاعب أكبر من النادي لكن ما فعله صلاح في ليفربول رائع. الكرة في ملعب النادي، والوقت ينفد منهم".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين كونه يطالب براتب أسبوعي يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني، فيما يرفض النادي الإنجليزي بسبب سقف الرواتب.

وتزعم بعض التقارير أن صلاح قد يكون في طريقه للخروج من أنفيلد هذا الصيف، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، متجها إلى ريال مدريد.