العالم اليوم - بالفيديو: تدخل باللحظة المناسبة ينقذ سيدة بمحطة من موت محقق

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: تدخل باللحظة المناسبة ينقذ سيدة بمحطة من موت محقق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:15 صباحاً - وثقت كاميرات المراقبة الخاصة بشركة القطارات "نورث سينترال" الهندية، إنقاذ موظف يعمل في الشركة لامرأة كانت على وشك أن تدهس.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي تم تسجيلها في محطة سكة حديد فيرانجانا لاكشميباي في ولاية أوتار براديش، امرأة تركض نحو القطار القادم للمحطة.

وفي محاولة للحاق بالقطار، قفزت المرأة نحو الباب، ولكنها فشلت في دخول المقصورة، لتنزلق وتعلق قدماها في الفجوة بين القطار والمنصة.

ومع بقائها متشبثة بباب القطار، تم جر الجزء السفلي من جسمها مع القطار المتحرك، وفقما قالت صحيفة "إنديا إكسبريس" التي نشرت الفيديو.

ولدى مشاهدة هذا الوضع الخطير، تدخل عامل في المحطة بسرعة، وقام بجذبها نحوه، وسحبها على الرصيف.

وحذرت شركة "نورث سينترال" المواطنين من خطورة محاولة الركوب قبل توقف القطار، نظرا للحوادث الخطيرة التي قد تنجم عن مثل هذه السلوكيات.