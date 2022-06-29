العالم اليوم - أسعار النفط تلتقط أنفاسها بعد ارتفاع استمر 3 جلسات

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تلتقط أنفاسها بعد ارتفاع استمر 3 جلسات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:18 صباحاً - هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها لـ 3 جلسات متتالية، لكن التراجعات كانت طفيفة بسبب استمرار أزمة شح المعروض العالمي إذ أنه من غير المرجح أن يكون بمقدور المنتجين الرئيسين إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج، ومن ناحية أخرى وافقت مجموعة السبع على استكشاف سبل لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 0.5% إلى 111.12 دولار للبرميل في الساعة 0350 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 61 سنتا، أو 0.5%، إلى 116.99 دولار للبرميل. وسينتهي عقد أغسطس يوم الخميس وكان عقد سبتمبر الأكثر نشاطا عند 113.14 دولارا، بانخفاض 66 سنتا، أو 0.6%.

كما أظهرت بيانات صادرة عن أوبك أن إيرادات صادرات النفط لدى دول أوبك قد قفزت على أساس سنوي بنحو 77% خلال العام الماضي لتبلغ 561 مليار دولار، على أساس سنوي، مدعومة بتعافي أسعار الخام، في حين سجل عدد الحفارات النشطة لأعضائها انتعاشا متواضعا وتراجع الآبار الجديدة المكتملة.

وفي سياق متصل، حذر محللون أيضا من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من شح الإمدادات.

وأظهرت بيانات عن معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بحوالي 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة بلغت حوالي 2.6 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية للمخزونات البترولية التي من المقرر أن تصدر اليوم الأربعاء وستغطي الأسبوعين الماضيين معا بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في برامج الكمبيوتر، وتشير استطلاعات وكالة "رويترز" إلى أن مخزونات الخام الأميركية من المتوقع أن تنخفض في الأسبوعين الماضيين.