مقتل مسلحين وإصابة 6 ضباط جراء تبادل لـ إطلاق النار فى كندا

جدة - نرمين السيد - قتلت الشرطة الكندية مسلحين محل اشتباه وأصيب 6 ضباط خلال معركة بالأسلحة النارية فى أحد البنوك فى مقاطعة "كولومبيا البريطانية"، فضلا عن إخلاء منازل قريبة بعد اكتشاف عبوة ناسفة محتملة.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، وصل أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ إلى مكان الحادث فى بنك مونتريال فى سانيتش، فى جزيرة فانكوفر، فى وقت متأخر من صباح الثلاثاء.

وقالت شرطة مدينة سانيتش فى كندا عبر موقعها على الإنترنت: "لا يزال هذا حادثًا مستمرًا وسط تواجد مكثف للشرطة فى المنطقة".

وتم إخلاء المنازل والشركات القريبة من مكان الحادث بسبب وجود عبوة ناسفة محتملة فى سيارة مرتبطة بالمشتبه بهم.

وفى وقت لاحق، قالت الشرطة إنها كانت ترفع أمر الحماية فى المكان، لكن المبنى القريب من البنك ظل مغلقًا بسبب القنبلة المحتملة.

وقال دين دوثى قائد شرطة سانيتش فى مؤتمر صحفى إن المشتبه بهم "مدججون بالسلاح" فيما أشارت التقارير الأولية إلى أنهم كانوا يرتدون دروعًا واقية من الرصاص.

وأضاف دوثى إن ستة ضباط نقلوا إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية، وسيخرج بعضهم قريباً لكن آخرين "أصيبوا بجروح خطيرة للغاية وتم نقلهم إلى الجراحة".

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى ضباط شرطة وكلب بوليسى يطاردونهم سيرا على الأقدام وأصوات طلقات نارية مشتعلة.

وذكرت شبكة سى بى سى نيوز أن الشرطة طلبت من أى شهود تقديم أدلة بالفيديو.

وتابع قائد شرطة سانيتش: "مما أعرفه عن ذلك المشهد الفوضوى والمأساوى والديناميكى والعنيف، فإن حقيقة عدم إصابة أى مواطن بأى شكل من الأشكال أمر مدهش حقًا".