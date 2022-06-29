العالم اليوم - معهد البترول: تراجع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:21 صباحاً - هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون الوقود، بحسب بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة بلغت حوالي 2.6 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية للمخزونات البترولية التي من المقرر أن تصدر اليوم الأربعاء وستغطي الأسبوعين الماضيين معا بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في برامج الكمبيوتر.

وأظهرت بيانات حديثة من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، كما هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لثالث جلسة على التوالي يوم أمس الثلاثاء بينما بدا أن المنتجين الرئيسيين من غير المرجح أن يكون بمقدورهما إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج في حين وافقت حكومات غربية على استكشاف سبل لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.89 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 117.58 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.19 دولار، أو 2 بالمئة، لتغلق عند 111.76 دولار للبرميل.

وعزز الخامان القياسيان كلاهما مكاسبهما من الجلسة السابقة التي بلغت حوالي اثنين في المئة بعد أن تعهدت مجموعة الدول السبع بتكثيف الضغوط الغربية الحالية على روسيا من العقوبات بسبب أزمة أوكرانيا.