جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن السيدة بالولايات المتحدة جيل بايدن سوف تستضيف فى إطار الزيارة ذاتها، نظيرتها المكسيكية بياتريس جوتيرز مولر. وأضافت بيير أن بايدن و"أوبرادور" سيتطرقان خلال محادثاتهما إلى جهود الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائى، وبحث المبادرات المشتركة مثل الخطوات التى اتخذت فى ظل الحوار الاقتصادى رفيع المستوى بين البلدين. وأكدت متحدثة البيت الأبيض أن الطرفين سيبحثان أيضًا الرؤى الخاصة بأمريكا الشمالية، وكذلك والتعاون بشأن قضية الهجرة وجهود التنمية المشتركة فى أمريكا الوسط والأمن والمناخ والطاقة والقضايا العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض يعلن موعد لقاء بايدن مع رئيس المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.