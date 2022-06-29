العالم اليوم - أوروبا تحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات حرارية بحلول 2035

انتم الان تتابعون خبر أوروبا تحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات حرارية بحلول 2035 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:15 صباحاً - وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي فجر الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر.

وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يعني عملياً فرض حظر في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحركات الكهربائية.

لكن القرار الصادر الأربعاء يلحظ إمكانية النظر في المستقبل في ما إذا كان سيتمّ السماح بالمحركات العاملة بالتكنولوجيات البديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة.