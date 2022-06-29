نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إلكترونياً ” هنا حجز دور جواز السفر السوري 2022 ||”اونلاين” منصة الجوازات السفر السورية عبر موقع Syria-visa.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز دور جواز السفر السوري 2022 إلكترونياً | منصة الجوازات السفر السوريةSyria-visa.sy يهتم الكثير من المواطنين داخل الدولة من سوريا بالتعرف على كيفية حجز حواز السفر وأن وزارة الداخلية السورية أشارت إلى إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلالها الحصول على جواز السفر والتي تعمل على التسهيل على المواطنين خاصة في ظل الفترة الصعبة الحالية، بعد ظهوره. لما يسمى بالموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا الجديد ومن خلال مقالنا سنتعرف على حجز دور جواز السفر السوري 2022 إلكترونياً | منصة الجوازات السفر السوريةSyria-visa.sy.

حجز دور جواز سفر سوريا 2022 Syria-visa.sy

يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل سوريا الراغبين في الحصول على جواز سفر خاص به من أجل السفر فقد قامت وزارة الداخلية السورية بتسهيل عملية الحصول على جواز السفر وجعله على الإنترنت وذلك بهدف الحفاظ على أمن المواطنين من كلا الاتجاهين في سياق تسهيلهم ، كما انه قد أغلق باب التسجيل للحصول على جوازات السفر.

خطوات حجز جوازات السفر

هناك عدد من لخطوات التي لابد من القيام بها حتى يتم حجز جواز السفر ومنها.

يتم قيام المواطن بالدخول على الرابط الرسمي http://syria-visa.sy/ .

. يجب على المواطن التوجه إلى الخدمات المتوفرة على الموقع الرسمي وحجز دور له.

تحديد واختيار الموعد المحدد للحجز للمواطن.

يقوم المواطن بالضغط على كلمة السعادة فيتم الاستيلاء.

منصة حجز دور جواز السفر سوريا 2022

يريد الكثير التسجيل على هذه المنصة والعمل على الحصول على جواز سفر يمكنهم ذلك. السفر إلى الخارج من أجل الحصول على فرصة عمل جديدة وأعمال أخرى حيث يسعى العديد من المواطنين في سوريا حاليًا بشكل مكثف للوصول إلى المنصة التي يمكنهم من خلالها الحصول على جواز سفر سوري ، خاصة في الوقت الذي أشارت فيه مصادرنا الرسمية إلى أن باب التسجيل للحصول على جواز السفر مفتوح.

منصة حجز جواز سفر سوريا

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية في سوريا عن أنه لابد من توافر الوثائق التي يجب على المواطنين الحصول عليها قبل استكمال عملية التسجيل للحصول على جواز السفر ، ومن أهمها:

وثيقة العمل.

لابد من تقديم الموافقة على الوظيفة.

موافقة الولي.

يجب أن يتم تقديم الهوية.

يقدم صور.

يتم دفع الرسوم

خطوات الحصول علي جواز السفر السوري 2022 بطريقة الكترونية

زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب وزارة الداخلية والجوازات والهجرة.

اختيار ايقونة التسجيل من خلال المنصة.

اضغط على الخدمات الالكترونية المتاحة.

حدد الخدمة التي تريد تلقيها.

أدخل جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح وقم بتأكيدها.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

حدد التاريخ والوقت المناسبين.

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري 2022