نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [student portal login] نتائج طلاب الثانوية العامة 2022 الإمارات اليوم “الصف الثاني عشر” sso.moe.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج طلاب الثانوية العامة 2022 الإمارات اليوم student portal login نتيجة الطلاب بالصف الثاني عشر، وهي نهاية المرحلة التعلمية الثانوية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان عبر صفحتها الرسمية على تويتر والمنصات الإخبارية الرسمية لأخبار لدولة بالإعلان اليوم، حيث تم الإعلان عن الموعد المحدد لظهور نتائج الصف الثاني عشر وكيفية الاستخراج، كما تم وضع الآلية الخاصة التي يتم من خلالها التعرف على الأرقام النهائية للصفوف باليوم وبالساعة أيضا بما ييسر على الطالب التعرف على موعد ظهور النتيجة والوقت الذي تظهر فيها.

[student portal login] نتائج طلاب الثانوية العامة 2022 الإمارات اليوم “الصف الثاني عشر”

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية في الصفوف الثلاثة قد أتموا الانتهاء من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022 منذ أيام قليلة، وعكفت لجان التربية والتعليم بالمدار، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الإماراتية، والخروج بالعملية الامتحانية بأنجح ما يكون، حيث تم الاهتمام التام باللجان والتعقيم والحرص على حضور الطالب مرتديا الكمامات، وكان على الحاضرين إحضار شهادة لقاحات كرونا، وإلا يتم التحويل للاختبارات المنزلية، وقد أنهى الطلاب امتحان كل مادة على حدة وسط اهتمام وحرص تام من الوزارة وتصحيح نتائج الطلاب فور الانتهاء منها، ولذلك تم الانتهاء منها في وقت سريع، وعكفت الوزارة على مراجعة النتائج واستخراج أسماء الطلاب الأوائل ثم اعتمادها من السيد وزير التعليم قبل تنزيلها على موقع النتائج بشكل رسمي.

بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية lms بالإمارات sso.moe.gov.ae

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق البوابة التعليمية منذ سنوات قليلة وقامت بتطويرها باستمرار لتلبية كافة طلبات الطالب والمعلم كذلك، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم البوابة التعليمية للإمارات لهدفين:

تم متابعة الدروس اليومية عليها للطلاب في أوقات الحظر المنزلي أو الطلاب المرضي.

تقوم البوابة باستخراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني بما يسهل عليهم ويكون كذلك أدق واكثر سرية.

نتائج الصف الثاني عشر لطلاب الثانوية العامة student portal login الإماراتية

يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر الأربعاء 29 يونيو 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

تقوم الوزارة بإعلان نتائج الصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

بينما يتم إعلان نتائج الصف الأول حتى الثامن يوم الخميس 30 يونيو في تمام الساعة 9:30 صباحا.

ألية إعلان نتائج الثانوية بالإمارات lms والصفوف حسب وزارة التربية والتعليم

كما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ألية الإعلان عن نتائج الطلاب والتي تكون كالتالي:

سيحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة

ستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة «أ» النظرية، على أن تكون مواد المجموعة «ب» وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب

أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّل نهائية للطالب، وفق لما ورد في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

تحتسب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، من خلال خمسة إجراءات حددها دليل “سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022″، الصادر عن مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي

تضمنت إجراءات احتساب الدرجات، أولاً: درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، وثانياً: مجموع درجات الطالب الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

كيفية استخراج “نتائج الطلاب” الصف الثاني عشر 2022 (الثانوية العامة بالإمارات)

يتم الدخول على الموقع الرسمي لنتائج الطلاب في وزارة التربية والتعليم. يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. يجب اختيار أيقونة تذكرني. يتم تسجيل الدخول. يمكن الدخول فقط بالهوية الرقمية.

وبذلك نكون قد استعرضنا موعد إعلان نتائج أبناؤنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعرفنا على طريقة وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف الثاني عشر، ويجب أن ننوه إلى أن موعد إعلان نتيجة الصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر سيتم إعلانها اليوم أيضاً وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا اليوم الأربعاء، أما عن نتائج طلاب الصفوف من الأول وحتى الثامن فسيتم الإعلان عنها يوم الخميس 30 يونيو 2022، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح الخميس.