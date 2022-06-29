نتائج البكالوريا 2022 المغرب وموعد ظهور النتائج عبر وزارة التربية الوطنية men.gov.ma

يحاول الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات التوصل إلى نتائج البكالوريا 2022 المغرب، بعد أن قام الطلبة والطالبات بتأدية كافة الامتحانات، إلا أن وزارة التربية والتعليم في المغرب قد صرحت بأن النتائج سوف تظهر للطلاب فور الانتهاء من تصحيح آخر المواد، وسنوافيكم بموعد ظهور النتيجة المتوقع من خلال المقال.

نتائج البكالوريا 2022 المغرب

في هذا الوقت من العام وبعد تأدية الطلبة والطالبات جميع امتحانات البكالوريا قامت المصححون بتصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة بعض منها.

والجدير بالذكر أن المصححون لم يتوقفوا بعد عن تصحيح باقي الأوراق ومراجعتها بعناية حتى يتم إعطاء كل الطلاب حقوقهم بدقة.

هذا وقد تم إعلان أن نتيجة البكالوريا في المغرب سيتم الإعلان عنها عبر كافة المنصات التي تتبع وزارة التربية والتعليم، وذلك في أول أيام الشهر القادم شهر يوليو 2022.

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على نتائج البكالوريا لهذا العام من خلال زيارة المدرسة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة والحصول عليها من غرفة كنترول المدرسة، إلا أنه من الممكن عدم الحاجة إلى الذهاب للمدارس وذلك حتى لا يتعرض الطلاب للتزاحم والتعرف على نتيجة كل طالب من خلال الإنترنت، ويتم ذلك عن طريق ما يلي:

يقوم الطالب فور التأكد من ظهور النتيجة زيارة موقع وزارة التربية والتعليم في المغرب.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة الرقم السري الخاص به أو كلمة المرور.

ستصلك إحدى الرسائل الإلكترونية على البريد الإليكتروني أو الجيميل الخاص بك والتي يوجد بها رمز أو كود فعليك كتابته.

اختر اللغة المفضلة لك.

سيظهر أمامك لوحة بها التاريخ والوقت فقم بضبطهم وذلك على حسب المكان الموجود به أنت في هذا الوقت.

سيظهر أمامك لوحة بها التاريخ والوقت فقم بضبطهم وذلك على حسب المكان الموجود به أنت في هذا الوقت. قم بالضغط على كلمة إستعلام عن النتيجة لتظهر أمامك في الحال.

في نهاية المقال الذي يتحدث عن نتائج البكالوريا 2022 المغرب، فقد عرضنا لكم الوقت المتوقع لإعلان النتيجة وعرضنا لكم كيفية الحصول عليها من خلال المدرسة، أو عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، وفي حالة تغيير الموعد سنوافيكم بالموعد الجديد فورًا، نتمنى للجميع النجاح.