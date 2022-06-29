نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني tharwa.education.gov.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أتم طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة من التعليم في الجزائر أصدر موقع فضاء أولياء التلاميذ أنه في غضون أيام قلائل سيتم الإعلان عن نتائج كافة مراحل التعليم المتوسط لهذا العام 2022 والتي ينتظرها أولياء الأمور في حالة من القلق، وقد تم الإعلان عن الطريقة التي يمكن من خلالها التعرف على النتائج بكل سهولة، وهذا ما سنقدمه لكم في المقال.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

يعد هذا الموقع هو الموقع الرئيسي المسؤول عن ظهور كافة نتائج المرحلة المتوسطة في الجزائر، والذي صرح بأنه في خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان به عن النتائج وذلك بعد أن ينتهي مصححوا المواد من التصحيح والمراجعة، ووضع الدرجات الخاصة بكل مادة.

كما يمكن التسجيل على هذا الموقع من خلال عدة نقاط نعرضها لكم فيما يلي:

قم بزيارة الصفحة الرسمية لموقع فضاء الأولياء.

اضغط على الزر الخاص بتسجيل الدخول، إذا لم تكن مسجل على الموقع.

قم بالضغط على زر تسجيل الدخول للمرة الأولى.

يحتاج الموقع إلى عدة معلومات عنك قم بملئها.

قم بكتابة التفاصيل التي يطلبها منك عن ولي أمرك.

اضغط على زر طباعة ليتم طبع الاستمارة.

أنت الآن أصبحت مسجل على الموقع.

طريقة الاستعلام عن نقاط الترم الثاني

بعد أن قمت بتسجيل اسم الطالب في موقع فضاء الأولياء بإمكانك الآن التعرف على نقاط هذا الترم، وذلك عن طريق ما يلي:

ادخل على الصفحة الرسمية لموقع فضاء الأولياء.

قم بتسجيل دخولك إلى الموقع من خلال كتابة رقمك السري واسم المستخدم.

قم بالذهاب على كلمة التلاميذ.

عليك بكتابة كافة المعلومات التي تطلب عن التلميذ، وكتابة العام الدراسي له.

اذهب على الزر الذي تختار منه الترم الثاني.

اضغط على علامة الاستفهام التي تظهر لك.

أضغط على استعلام، والآن أمامك النقاط بالتفصيل.

في نهاية مقال موقع فضاء أولياء التلاميذ فقد قدمنا لكم بعض المعلومات عنه، كما قمنا بعرض كيفية التسجيل على الموقع للمرة الأولى، وأيضًا أوضحنا لكم كيفية الاستعلام عن نقاط الترم الثاني لهذا العام الدراسي 2022.