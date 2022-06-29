العملية الروسية فى أوكرانيا.. قرار عاجل من رئيس الشيشان

جدة - نرمين السيد - وتحدث قديروف عن الكتيبة عبر حسابه بموقع "تليجرام" قائلًا إن أفراد الكتيبة سيجرى نشرهم بجمهورية الشيشان فى قواعد تم إعدادها جيدًا.
وأوضح رئيس الشيشان أن رئيس البرلمان، رئيس المقر الجمهورى للعملية العسكرية الخاصة لروسيا فى أوكرانيا، ماجوميد داودوف، راجع تشكيل كتيبة زاباد-أخمات، خلال زيارة المفوضية العسكرية لجمهورية الشيشان يوم الاثنين، بتعليمات منه شخصيًا.
وأكد أن داودوف، أن القائد إسماعيل أجويف، الذى أثبت جدارته ووطنيته خلال العملية العسكرية الخاصة فى دونباس، تعرف إلى أفراد الكتيبة التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع فى الاتحاد الروسى.
وأفاد قديروف، بأنه سيتم تهيئة جميع الظروف للمقاتلين فى القاعدة، من المبانى السكنية والمقرات المريحة إلى ملاعب كرة القدم والكرة الطائرة والتنس والتمارين الرياضية.
وأضاف: "فخور بأننا نجحنا فى تشكيل كتيبة زاباد-أخمات فى أقصر وقت ممكن وتزويدها بأبناء جديرين من الشعب الشيشانى المستعدين لأداء واجبهم تجاه الوطن الأم".
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