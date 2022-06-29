اشتية يؤكد أهمية رفع منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأمريكية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكى، أهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية واعتبارها شريكًا فى السلام، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين بشكل مباشر.





وطالب "اشتية" بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للحفاظ على حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس ومكتب منظمة التحرير فى واشنطن. وأشار "اشتية" إلى أهمية وجود ضغط أمريكى لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، سواء من استيلاء على الأراضى لصالح التوسع الاستيطانى، وهدم المنازل، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها واحترامها. وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "نحن نعيش تحت احتلال عسكرى مباشر، وإسرائيل تسيطر على كافة مناحى الحياة، ويجب أن ينتهى هذا الاحتلال"، مضيفا: "القانون الدولى لا يتجزأ ومن غير المعقول أن يتم تطبيقه فى العالم ولا يتم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بفلسطين والاحتلال الإسرائيلى لها".

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