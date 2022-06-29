العالم اليوم - 20 عاما سجنا.. الحكم على مساعدة جيفري إبستين بالاتجار بالجنس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:15 صباحاً - حُكم على البريطانية جيلين ماكسويل بالسجن لمدة 20 عاما لمساعدتها مرتكب الجرائم الجنسية ورجل الأعمال جيفري إبستين في الاعتداء جنسيا على قاصرات.

وأدينت ماكسويل (60 عاما) في ديسمبر بخمس تهم منها الاتجار جنسيا بقاصرات واستقطاب أربع فتيات لإجراء لقاءات جنسية مع صديقها حينئذ إبستين بين عامي 1994 و2004.

وقبل النطق بالحكم، تحدثت ماكسويل خلال الجلسة بمحكمة مانهاتن الاتحادية، ووصفت إبستين بأنه "رجل متلاعب وماكر ومسيطر" خدع كل المقربين منه. وأضافت أنها "آسفة" على الألم الذي عانى منه ضحاياه.

وقالت ماكسويل "لم أندم في حياتي على الإطلاق على شيء أكثر من أنني قابلت جيفري إبستين".

وعند النطق بالحكم، قالت القاضية أليسون ناثان إن ماكسويل لم تبد ندما لما اقترفت أو تحملا للمسؤولية.

وأضافت "شاركت ماكسويل بشكل مباشر ومتكرر وعلى مدار سنوات عديدة في مخطط مروع لإغواء ونقل وتهريب الفتيات القاصرات، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما، لاعتداء جيفري إبستين جنسيا عليهن".

وانتحر إبستين عام 2019 داخل زنزانته بأحد سجون مانهاتن عن عمر ناهز 66 عاما بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.