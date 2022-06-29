العالم اليوم - السلطة الروسية "تغزو" قائمة طعام قمة الناتو و"تثير الرعب"

انتم الان تتابعون خبر السلطة الروسية "تغزو" قائمة طعام قمة الناتو و"تثير الرعب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:18 صباحاً - بينما كان المسؤولون الدوليون والصحفيون ينتظرون وصول الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من قادة العالم لمقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في ضواحي مدريد، شعروا بالارتباك عندما وجدوا "سلطة روسية" على رأس قائمة الطعام.

وعلى الرغم من أن مزيج البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز عنصر أساسي في قوائم المطاعم الإسبانية، فقد أثار وجود هذا الطبق في القائمة حالة من الذعر قبل القمة التي من المتوقع أن تُصنف فيها روسيا على أنها تهديد أمني في المفهوم الاستراتيجي الجديد للتحالف بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الصحفي إيناكي لوبيز لقناة لا سيكستا الإسبانية "سلطة روسية في قمة حلف الأطلسي؟ أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق".

وقُدمت قائمة الطعام، التي ضمت طبقا رئيسيا من اللحوم إلى جانب نشويات، لوزراء الدفاع والخارجية الزائرين في مأدبة في قصر الباروك سانتا كروز في وسط مدريد مساء الثلاثاء.

وقائمة الطعام من إعداد الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس الذي قدم برنامجا متخصصا في الطهي وفنونه على شبكة نتفليكس.