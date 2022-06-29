عاجل- السفارة الروسية تعلن تعليق عمل قنصليتيها فى مدينتى صوفيا وفارنا

جدة - نرمين السيد - وقال فيليب فوسكريسنسكى المستشار المبعوث بالسفارة الروسية، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء: "يمكن لجميع الذين تقدموا سابقا إلى الخدمات القنصلية الروسية فى بلغاريا الاتصال بالسفارة عندما تستأنف خدماتها القنصلية عملها".
وأوضحت السفارة أن هذا القرار يأتى على خلفية الإجراءات التى اتخذتها السلطات البلغارية اليوم، بطرد 70 دبلوماسيا روسيا من البلاد، وتعليقا على القرار، أكد رئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف أن طرد الدبلوماسيين ليس عدوانا على الشعب الروسى.
يذكر أن حوالى نصف مليون سائح روسى زاروا بلغاريا سنويا قبل الوباء، وفى أكتوبر 2019، أفاد السفير البلغارى لدى روسيا أتاناس كريستين أن هناك حوالى 300 ألف عقار فى بلغاريا يملكها الروس.
وبعد فبراير 2022، كما لاحظ الخبراء، بدأ الروس فى بيع عقاراتهم فى بلغاريا.
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