إجراء جديد بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج أن قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "ستغير الوضع الأمنى فى البلطيق".





وقال ستولتنبرج - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء: "يسعدنى أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو". وأضاف أن قادة الحلف سيوجهون الدعوة الرسمية إلى فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف غدا الأربعاء.

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