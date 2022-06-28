الصين تطالب أمريكا بوقف التفاعل الرسمي مع تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:22 مساءً - كررت وزارة الخارجية الصينية دعوتها لحث الولايات المتحدة على وقف جميع التفاعلات الرسمية مع تايوان، وحذرت واشنطن من خطر إرسال إشارة خاطئة إلى الانفصاليين التايوانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، إن “الصين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعل الرسمي بين جزيرة تايوان والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين، بما في ذلك التفاوض أو إبرام اتفاقيات لها آثار على السيادة وذات طبيعة رسمية”.

وأضاف: “لا يوجد سوى صين واحدة في العالم. تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين”.

وشدد ليجيان على أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها.

وقال إنه يتعين على واشنطن “وقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان، ووقف التفاوض على الاتفاقيات التي لها آثار على السيادة والطبيعة الرسمية، والامتناع عن إرسال أي إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية لاستقلال تايوان”.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الصينية من أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان بحاجة إلى التخلي عن فكرة أنها يمكن أن تسعى إلى الاستقلال بدعم من الولايات المتحدة، وإلا فكلما قفزت إلى أعلى، زادت صعوبة سقوطها”.

وتصاعدت التوترات الصينية الأمريكية بشأن تايوان بشكل كبير خلال فترة الرئيس بايدن وسط وعوده المتكررة للدفاع عن الجزيرة إذا “غزتها” الصين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بزيادة المساعدات العسكرية لتايوان، على الرغم من التزام الولايات المتحدة بدعم الوضع الراهن في المنطقة.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت وزارة الدفاع التايوانية أن أكثر من 600 عسكري أمريكي زاروا الجزيرة منذ عام 2019، في انتهاك للاتفاقيات الصينية الأمريكية وسياسة الصين الواحدة.