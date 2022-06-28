رئيس وزراء اليابان يبدى رغبته فى عقد قمة مع نظيره الصينى

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا، فى مؤتمر صحفى بألمانيا: "لا توجد خطط حاليًا لعقد قمة مع الرئيس الصينى، لكن من المهم مواصلة الحوار على مختلف المستويات"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأضاف رئيس الوزراء اليابانى أن "مجموعة الدول السبع ترى ضرورة التعاون مع الصين بشأن التحديات العالمية".

يُشار إلى أن كيشيدا، لم يعقد أى قمة وجهًا لوجه مع الرئيس الصينى، منذ توليه منصب رئاسة الحكومة اليابانية العام الماضى.

لا تزال العلاقات الصينية اليابانية متوترة بشأن جزر سينكاكو فى بحر الصين الشرقى التى تديرها اليابان بينما تؤكد الصين أنها تابعة لها، وتواصل الصين إرسال السفن إلى المياه حول هذه الجزر غير المأهولة، ويشتبه أيضًا فى قيام بكين باستكشاف حقول غاز فى منطقة متنازع عليها من البحر.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لتطبيع العلاقات بين اليابان والصين.