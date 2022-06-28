المخابرات السودانية: تمثيل القوات الإثيوبية بجثث الشهداء أبشع صور الانتهاك

ونعى المدير العام لجهاز المخابرات العامة السودانى، ونائبه، وهيئة القيادة، وكل منسوبى الجهاز من الضباط وضباط الصف والجنود، فى بيان اليوم الثلاثاء، شهداء الوطن والواجب البواسل من القوات المسلحة الذين اغتالتهم يد الغدر والخيانة الآثمة، حيث قامت القوات الإثيوبية ومليشياتها بإعدام 7 من جنود القوات المسلحة السودانية وأحد المواطنين والتمثيل بجثثهم.
وذكر البيان أن "هذا الفعل الشنيع يأتى على إثر اعتداء سابق قامت به هذه القوات بتاريخ 22 يونيو الجارى على الأراضى السودانية وأسرها لأفراد القوات المسلحة والمواطن وإعدامهم".
وأكد جهاز المخابرات العامة السودانى وقوفه عونا وسندا للقوات المسلحة التى تقدم الشهيد تلو الشهيد وتبذل الغالى والنفيس صونا للأرض والعرض وتراب السودان.
ودعا جهاز المخابرات العامة، الشعب السودانى بكافة أطيافه إلى الوقوف صفا واحدا خلف قواته المسلحة وسدا منيعا فى وجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن.
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