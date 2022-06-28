إلغاء وتأجيل مئات الرحلة الجوية بأمريكا بسبب نقص العمالة

جدة - نرمين السيد - وتم إلغاء 477 رحلة وتأجيل 882 رحلة حسب موقع "فلايت أوير" الأمريكى لمتابعة سير الرحلات الجوية، والذى أضاف أن شركة "أمريكان إيلاينز" الأمريكية ألغت 211 رحلة وأجلت 144 رحلة بينما ألغت شركة يونايتد 78 رحلة وأجلت 79، وشركة دلتا ألغت 40 رحلة وأجلت 141.

ويأتى هذا بعد يوم الإثنين والذى كان بداية صعبة للأسبوع فى الولايات المتحدة بالنسبة لشركات الطيران، حسب مجلة نيوزويك الأمريكية، حيث بلغ إجمالى الرحلات المؤجلة 7315 رحلة بالإضافة إلى إلغاءات تقدر ب 966 رحلة.

وحسب المكتب الأمريكى لإحصاءات النقل، فقد تم إلغاء 54992 رحلة فى الشهرين الأولين من عام 2022 بما يمثل 5.3 % من إجمالى الرحلات وهو أعلى معدل يتم تسجيله عن أول شهرين فى العام.

واعتبر موقع "فلايت أوير" أن المشكلة ليست فقط فى الولايات المتحدة ولكنها دولية حيث هناك إلغاءات عالمية بلغت الاثنين نحو 3000 رحلة وتأجيلات تجاوزت 22 ألف رحلة.

وتشهد صناعة الطيران فترة عصيبة خلال فصل الصيف الجارى بسبب مشكلات تتعلق بنقص العمالة بعد تسريحها خلال جائحة كورونا مع تراجع الطلب على السفر الجوى واحتياج الموظفين المصابين بالفيروس للعزل ، إلى جانب مشكلات سلاسل الإمدادات والصيانة والتضخم وأسعار الوقود المرتفعة بصورة كبيرة.