إينى: نواصل تلقى كميات منخفضة من الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الإيطالية فى تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية: "لم يتغير شئ، كل شئ بقى على حاله.. نحن نتلقى غازًا أقل من المطلوب".

وأضافت الشركة الإيطالية، أن إينى تلقت إشعارًا من شركة غازبروم الروسية بشأن انكماش إمدادات الغاز بنحو 15% فى 15 يونيو.