جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الإيطالية فى تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية: "لم يتغير شئ، كل شئ بقى على حاله.. نحن نتلقى غازًا أقل من المطلوب".
وأضافت الشركة الإيطالية، أن إينى تلقت إشعارًا من شركة غازبروم الروسية بشأن انكماش إمدادات الغاز بنحو 15% فى 15 يونيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إينى: نواصل تلقى كميات منخفضة من الغاز الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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