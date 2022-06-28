رئيس الوزراء الإيطالى يشيد بنجاح قمة مجموعة السبع

جدة - نرمين السيد - وقال "دراجى"، فى مؤتمر صحفى، إن قمة السبع حققت نجاحا كبيرًا إذ أظهرت الدول المشاركة فى القمة الوحدة والتماسك فى مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى أن مجموعة السبع ستفعل كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأشار "دراجى" إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال: "لقد اقتربنا من لحظة الحقيقة" وذلك بشأن أزمة الحبوب فى أوكرانيا لمعرفة ما إذا كانت أوكرانيا وروسيا تريدان إبرام صفقة بشأن السماح بخروج الحبوب من الموانئ، وقال دراجى: "يجب أن يتم حل المسألة بسرعة من أجل وضع المحاصيل الجديدة فى صوامع الحبوب، وليس من الضرورى إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية ولكن إنشاء ممرات آمنة لشحنات الحبوب".

كما أعرب رئيس الوزراء الإيطالى عن أمله فى الاتفاق على حد أقصى لسعر الغاز الروسى قبل شهر أكتوبر وهو الموعد الذى حدده دراجى مع دول الاتحاد الأوروبى.

وأشار "دراجى" إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين القادم شخصيا لكنه قد يتدخل عن بعد، موضحا أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لم تسر بالشكل الذى يريده بوتين وقال إن ذلك "بسبب الحزم الغربى وسعى الدول للحماية والتسلح، كما أن حلف الناتو توسع وأصبح أقوى ودول الاتحاد الأوروبى أصبحت أكثر اتحادا"، إلا أنه ذكر أن التقدم المستمر للقوات الروسية فى شرق أوكرانيا مثير للقلق.

وتضم مجموعة السبع أقوى الدول الصناعية التى تنسق فيما بينها بهدف حماية مصالحها .. وتناقش المجموعة - التى تضم كلا من أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا - فى قمتها السنوية الدورية أبرز القضايا العالمية وتتخذ منها موقفا مشتركا يحظى بوزن سياسى عالمى بارز.