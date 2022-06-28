بايدن يرسل مدمرتين بحريتين إلى إسبانيا لتعزيز دفاعات الناتو

ووعد بايدن أثناء محادثات مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، بزيادة عدد مدمرات البحرية المتمركزة فى محطة روتا البحرية فى إسبانيا من أربعة إلى ستة- وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية.
ونشر البنتاجون ما لا يقل عن 4700 جندى أمريكى فى بولندا، المتاخمة لأوكرانيا، بينما تم إعادة تمركز القوات الأمريكية الأخرى فى ألمانيا ورومانيا قبل الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن عدد القوات الأمريكية فى أوروبا زاد من حوالى 80 ألف جندى إلى ما يقرب من 100 ألف منذ أواخر فبراير.
كما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف يخطط لزيادة قوة الرد السريع بشكل كبير "إلى أكثر من 300 ألف جندى"، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للقوة الحالية البالغة 40 ألف فرد.
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