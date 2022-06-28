القوات المسلحة السودانية تنفى أسر جنود إثيوبيين

جدة - نرمين السيد - نفت القوات المسلحة السودانية، ما تواتر اليوم الثلاثاء، من أنباء منسوبة للجيش السودانى ومصادر عسكرية، على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، عن تحركات للقوات وأسر جنود إثيوبيين بمنطقة الفشقة "شرق السودان".





وأكد مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، فى بيان مساء اليوم، أن تلك الأنباء غير صحيحة ومضللة، مشددا على عدم إصدار القوات المسلحة لأى تصريحات أو بيانات لهذه القنوات أو لغيرها من المواقع الإكترونية فى أى شأن يتعلق بالموقف اليوم على الحدود الشرقية. وأوضح البيان أن مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، هو المصدر الوحيد المعتمد لأخبار القوات المسلحة، وأن نشر أى محتوى لأى مصدر غيره تتحمل مسئوليته وتبعاته القانونية جهة الإصدار.

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