دخول sso.moe.gov.ae لنزول أرقام الطلاب في الإمارات، حيث أعلن موقع وزارة التربية عن الموعد المقرر أن يتم نزول نتائج الطلاب وسط ترقب الطلاب بعد أن انتهوا من الاختبارات النهائية لهم والتي بدأت من اليوم العاشر وحتى السابع عشر من نفس الشهر، وترقب الطلاب من الصف الأول وحتى الثاني عشر جميعهم أرقام الطلاب والتعرف على الساعة التي يتم الإعلان فيها.

[ العد التنازلي] دخول sso.moe.gov.ae مسار النخبة ونتائج (الثامن – الثاني عشر) بكلمة المرور

قامت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الصف الثاني عشر في كل من المدارس الحكومية والخاصة بعد ترقب الطلاب لها، وقد قامت بتنزيل مواعيد الإعلان عن الأرقام الخاصة بهم، كما يقوم السيد زير لتربية والتعليم بالإعلان عنها رسميا على القناة الرسمية على الهواء المباشر، وجدير بالذكر أن الشيخ محمد بن راشد قام بالعام الماضي بتقديم التهنئة المباشرة للأوائل وللطلاب الناجحين جميعهم.

أسماء الطلاب أوائل الصف الثاني عشر

“وكان قد تقدم 295707 طالب وطالبة من الصفوف (12-3) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، وخضع28916 طالبا في الصف الثاني عشر لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير، وأفردت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لهم 87 مقرا لتأدية الامتحانات موزعين على امارات الدولة خلال الفترة من 10 يونيو الجاري حتى 17 من الشهر نفسه”.

ألية إعلان نتائج الثانوية العامة في الإمارات 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن كيفية والية الإعلان عن النتائج، حيث يكون مظهر النتائج مختلف عن ذي قبل كالتالي:

سيحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة

ستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة «أ» النظرية، على أن تكون مواد المجموعة «ب» وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب

أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّل نهائية للطالب، وفق لما ورد في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

تحتسب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، من خلال خمسة إجراءات حددها دليل “سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022″، الصادر عن مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي

تضمنت إجراءات احتساب الدرجات، أولاً: درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، وثانياً: مجموع درجات الطالب الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

توقيتات نزول نتائج الطلاب (من الأول – الثاني عشر)

تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر من في 29 يونيو 2022 في الساعة 10:00 صباحا.

يتم الإعلان عن نتائج الصفوف (التاسع – الحادي عشر) في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

وتقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الطلاب (الأول – الثامن) يوم 30 يونيو 2022 في الساعة 9:00 صباحا.

كيفية معرفة نتائج الطلاب عبر دخول sso.moe.gov.ae