نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط العراق يتطلع طلاب وطالبات الثالث المتوسط برفقة أولياء الأمور إلي معرفة نتيجة الثالث المتوسط في العراق لعام 2022، وبدأ أولياء الأمور والطلاب الشعور بالخوف والقلق، وذلك بسبب تأخر النتيجة النهائية عن الظهور، لأنه من المعروف أن امتحانات الثالث المتوسط لجميع الطلاب والطالبات في العراق قم انتهت منذ أيام معدودة، وأعلن وزير التربية والتعليم العراقي أن النتيجة سوف تظهر عبر الإنترنت باستخدام الاسم ورقم الجلوس، وهنا سوف نعرض لكم نتائج الثالث المتوسط العراق والتفاصيل الكاملة لها.

نتائج الثالث المتوسط العراق

قام وزير التربية والتعليم في العراق بإصدار قرار بشأن نتائج امتحان الثالث المتوسط، وكان يشمل أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة العراقية، مؤكدا أن النتيجة سوف تظهر عبر الإنترنت وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة جميع الطلاب والطالبات بسبب التكدس الشديد الذي يحدث في المدارس وقت ظهور النتيجة.

ومن المعروف أن امتحانات الثالث المتوسط في العراق قد انتهت في يوم الأربعاء الموافق يوم 22 من شهر يونيو لعام 2022، لذلك يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور النتيجة النهائية عبر الانترنت، وعند ظهور النتيجة ومعرفة الدرجات يجب الذهاب الى المدرسة للتأكد من صحة الدرجات الموجودة علي الانترنت، وأيضاً للحصول على الشهادة النهائية لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق لامتحانات نهاية العام 2022.

خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط العراق

من المتوقع أن النتيجة سوف تظهر علي الموقع في الفترة القادمة، ويجب على جميع الطلاب والطالبات ترقب الموقع لحين صدور النتيجة، وخطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط في العراق هي: