نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتيجتك هُنا” nategafany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس نظام 3-5 سنوات عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، عن رابط الموقع الرسمي المخصص لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس، بعد إنتهاء الطلاب في الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021/2022 والتي جريت خلال الشهر الماضي في جميع المدارس الفنية علي مستوي الجمهورية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 ورابط موقع بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري برقم الجلوس، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس نظام 3-5 سنوات عبر بوابة التعليم الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وأعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، خلال الأسبوع المقبل فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وإعداد الكشوف النهائية لدرجات الطلاب في مرحلة التعليم الفني واعتماد الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مرحلة الدبلومات الفنية 2022، وسيتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني حتي يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ونستعرض معكم كافة الخطوات للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفنى، التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات، وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على بوابة التعليم الفني .

. ثانيًا: ثم اختيار خانة الطالب.

ثالثًا: ثم اختيار قسم الدبلومات الفنية زراعة أو صناعة أو تجارة وغيرها.

رابعًا: إدخال رقم الجلوس للطالب بشكل صحيح.

خامسًا: ثم الضغط على بحث.

سادسًا: الانتظار ثواني حتى تظهر النتائج والدرجات أمامك.

ونتابع معكم لحظة بلحظة أخبار نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 وموعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وموعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول ورابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 عبر بوابة التعليم الفني، والتي أدي فيها الإمتحانات ما يقرب من 900 ألف طالب وطالبة في المدارس الفنية علي مستوي الجمهورية.