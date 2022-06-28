الولايات المتحدة تقدم 55 مليون دولار مساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان بثته على موقعها الإلكترونى: "إن الزلزال المدمر الذى ضرب شرق أفغانستان فى 22 يونيو أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الشعب الأفغانى منذ فترة طويلة، لذلك أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن تقييما للاحتياجات الإضافية فى أعقاب الكارثة واستجابة لذلك ستقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 55 مليون دولار كمساعدات إنسانية فورية إضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص الأكثر تضررا من الكارثة الطبيعية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المساعدة الإضافية ستقدم للمتضررين من الزلزال مواد الإغاثة الأساسية مثل مواد المأوى وأوانى للطبخ وبطانيات ومصابيح شمسية وملابس وأدوات منزلية أخرى.

وسيتم أيضا تقديم المساعدة لإمدادات المياه والصرف الصحى والنظافة لمنع تفشى الأمراض المنقولة بالمياه فى أعقاب هذه الكارثة الطبيعية، كما سيدعم التمويل المناطق الأخرى ذات الاحتياجات العالية فى جميع أنحاء البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية -فى بيانها- التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه شعب أفغانستان.