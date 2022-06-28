مجموعة السبع تؤيد الاستثمار بالغاز الطبيعى لتقليل الاعتماد على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المجموعة المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة -فى بيان صدر اليوم الثلاثاء- إلى دعمها لزيادة شحنات الوقود -وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقالت المجموعة: "فى هذا السياق وبهدف تسريع التخلص التدريجى من اعتمادنا على الطاقة الروسية، نشدد على الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه عمليات التسليم المتزايدة من الغاز الطبيعى المسال، ونقر بأن الاستثمار فى هذا القطاع ضرورى استجابةً للوضع الحالى".

وتابعت المجموعة أنه فى بعض الحالات، يمكن أن يكون الاستثمار الحكومى فى قطاع الغاز "مناسبًا كاستجابة مؤقتة".

يأتى دعم الوقود الأحفورى فى الوقت الذى تحركت فيه روسيا لقطع إمدادات الغاز عن عدة دول عندما رفضت دفع ثمنه بالروبل الروسى.

كانت روسيا موردًا رئيسيًا للغاز الأوروبي، حيث وفرت 40 فى المائة من استهلاك الغاز فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2021، ومع ذلك، أثار هذا التأييد غضب المدافعين عن المناخ، الذين يجادلون بأن الدول يجب أن تتحرك أكثر نحو مصادر طاقة لا تساهم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى.

كما طرح بيان مجموعة السبع اقتراح وضع حد أقصى لسعر النفط الروسى عن طريق حظر الخدمات التى تساعد فى نقل النفط الروسى عن طريق البحر ما لم يتم شراء النفط بأقل من سعر معين.

كما أكد البيان أمل الدول أعضاء المجموعة فى إنشاء "نادى مناخى" دولى بحلول نهاية العام الحالى.