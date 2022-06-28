الرئيس الطاجيكى يؤكد استعداده لمناقشة الوضع فى أفغانستان مع بوتين

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الطاجيكى إمام على رحمون، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع روسيا فى المجال الأمنى ودعا نظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال زيارته الجارية إلى طاجيكستان، لمناقشة الوضع فى أفغانستان.





وقال "رحمون"، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسى: "أود أن أشير بشكل خاص إلى التعاون الأمنى بين البلدين". كما أعرب عن استعداده لمناقشة الوضع الحالى للعلاقات الثنائية بين موسكو ودوشنابى وآفاق تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. كما أكد حرصه على بحث المشكلات الإقليمية والدولية مع التركيز على مناقشة الوضع فى أفغانستان، مُعربًا عن سعادته باستقبال الرئيس الروسى فى دوشانبى. كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" دميترى بيسكوف قد صرح أمس الاثنين، بأن بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى طاجيكستان اليوم الثلاثاء لعقد محادثات مع نظيره الطاجيكى فى أول رحلة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فبراير الماضى.

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