وزير الصحة النمساوى: ارتباك المطارات يرجع إلى إصابة الموظفين بكورونا

وقال وزير الصحة النمساوى، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إن صناعة الطيران تضررت كثيرا بسبب الوباء حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية كل يوم بسبب أن الخطوط الجوية النمساوية شركات الطيران الأخرى تفتقر إلى الموظفين حيث أن الكثير منهم متواجدون بالفعل فى الحجر الصحى.
وأضاف أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى النمسا تزداد بسرعة حيث تم تسجيل 10 آلاف و200 حالة اليوم فقط، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين يتغيبون عن العمل بسبب المرض.
وأوضح راوخ أن الحكومة تدرس إنهاء التزام البقاء بالحجر الصحى مما سيجعل الأمور أسهل مرة أخرى ولكن مع التزام الحذر، لافتا إلى أن المشاورات والمحادثات جارية داخل الحكومة حاليًا لتقييم الوضع باستمرار.
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