وول ستريت جورنال: أمريكا تحتجز ناقلة نفط روسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:30 مساءً - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط روسية، كانت متجهة إلى ميناء نيو أورلينز.

ووفقا للصحيفة، فإن ناقلة الفط الروسية تحمل أسم "دايتونا" مملوكة لمالك يوناني، وقد استأجرتها شركة “فيتول”، وهي شركة لتجارة السلع ومقرها سويسرا.

وحسب مصادر "وول ستريت جورنال”، أظهرت البيانات أن السفينة أبحرت من شبه جزيرة تامان الروسية في البحر الأسود في أوائل يونيو الحالي، وهي محملة بالنفط والغاز.

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وكان من المقرر أن ترسو ناقلة النفط الروسية "دايتونا" في ميناء نيو أورليانز أمس الأحد.